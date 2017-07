Voeding is religie geworden - inclusief profeten, duivels en heilige boeken

Het zijn gevaarlijke onderwerpen waar voedingshoogleraar Fred Brouns zich mee bezighoudt: wie zegt dat suiker geen vergif is, dat de kruistocht tegen brood onzin is, en de glutenhype volksverlakkerij, die moet het op sociale media ontgelden. Het verhaal dat Brouns over E-nummers hield was in zijn ogen 'best genuanceerd', maar twitteraar Redmar Esser zag in de professor uit Maastricht desondanks een gifmenger.