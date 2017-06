Verrassing: oudste Homo sapiens ooit leefde in Marokko, niet Ethiopië

De nieuw gevonden fossielen duiden op een simpele Homo sapiens, zet het onderzoeksteam uiteen in twee uitgebreide artikelen in Nature. Net als alle moderne mensen had hij een klein gezicht, een flinke kin en dunne wenkbrauwen - maar ook een platte, lange schedel waarin een groot, vrij primitief brein moet hebben gezeten. Opgeteld bij zijn nogal eenvoudige stenen werktuigen duidt dat op een moderne mens die nog volop in de maak was. 'We zien hier de wortels van onze soort', zegt Hublin. 'Het gezicht was al modern. Deze fossielen geven aan dat het verhaal van onze soort vooral gaat over de evolutie van ons brein.'