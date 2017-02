Verpleegkundigen vertrekken door 'Abu Dabi-lokroep'

Sonja Kersten - V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden

Het is schrijnend dat verpleegkundigen naar het buitenland moeten vertrekken Sonja Kersten

'Wat nu nodig is? Investeren in opleidingen, zij-instromers én in de verpleegkundigen en verzorgenden die nu het werk doen, anders houden zij het niet vol. Er zijn op verschillende plaatsen opname-stops, er worden bedden op afdelingen gesloten, er liggen mensen in ziekenhuizen die daar niet horen maar waar in verpleeghuizen geen bedden voor zijn wegens gebrek aan personeel. Het vak verdient meer waardering, ook letterlijk. En een volgend kabinet zal serieus moeten investeren. Nee, ik ga geen bedragen noemen; het is belangrijk dat er geld bij komt, maar het noemen van exacte bedragen lijkt me niet de taak van de beroepsvereniging.

Creëer verder stageplaatsen, want nu houden hogescholen en instellingen elkaar in de tang - door een tekort aan stageplaatsen worden studenten geweerd. Op 6 van de 17 opleidingen geldt nu een numerus fixus; die moet direct worden opgeheven.



'Het is schrijnend dat, door wat ik de 'Abu Dabi-lokroep' noem, verpleegkundigen naar het buitenland vertrekken. We hebben die mensen hier hard nodig. Natuurlijk zullen er altijd een paar zijn die gaan voor meer geld, en voor het avontuur, maar herwaardering van het beroep zal zeker leiden tot meer enthousiasme om ook ins land verpleegkundige of verzorgende te worden.'