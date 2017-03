Verhoogd risico op longontsteking voor omwonenden pluimveebedrijf

Maatregelen

Grootschalige uitstoot van stofdeeltjes speelt de pneumokok in de kaart Dick Heederick, professor

'Zeer teleurstellend', aldus staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw (PvdA). Hij laat weten 'dat het onvermijdelijk is dat er maatregelen voor verbetering van de gezondheid van omwonenden gaan komen.'



In een tweede onderzoek rondom Tilburg is voor het eerst naar de samenstelling van de bacterieflora in de keel van patiënten gekeken. Uit DNA-analyse van deze bacterieflora van 126 patiënten in de buurt van een pluimveebedrijf blijkt een verstoring van de bacteriepopulatie.



'Daardoor krijgt een potentiële slechterik als de pneumokok de kans om longontsteking te veroorzaken', aldus Heederik. 'Anders dan bij de Q-koorts-gevallen rond geitenboerderijen, lijkt het er dus niet op dat een specifieke bacterie uit de pluimveehouderij de oorzaak is. Grootschalige uitstoot van stofdeeltjes speelt de altijd al aanwezige pneumokok in de kaart.'