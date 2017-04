Universiteiten moeten weer lekker onveilig worden

Reuring rond The New York Times, deze week. De van oudsher liberale krant, toonbeeld van kritisch denken, had besloten dat het in de aanloop naar Trump veel onderbuikgevoelens van de Amerikanen had gemist. Daarom klinken die nu meer door in de verslaggeving van de krant. Maar dat om die reden ook een regelrechte klimaatscepticus als columnist was ingehuurd, ging veel lezers te ver.



Vooral academici dreigden hun abonnement te beëindigen, als deze Bret Stephens onweersproken mag beweren dat er niks misgaat met het klimaat en dat als er wel wat misgaat wij mensen niet moeten denken dat we het tegen Moeder Aarde kunnen opnemen.