Uitlegvideo: Hoe zwaar een kilo is, hangt af van één stuk metaal in een kluis in Parijs

Een antiek gewicht in een zwaar beveiligde kelder in Parijs bepaalt wat een kilo precies is. Een enkele keer mag de kilo - ook wel bekend als de 'Grande K' - uit de kluis om te controleren of de kopieën van de kilo nog wel het juiste gewicht hebben. We weten namelijk niet precies hoe zwaar een kilo is. Maar na honderd jaar kan de 'Grande K' nu bijna met pensioen, er is namelijk eindelijk een ingewikkelde natuurconstante voor de kilo opgesteld. Hoe dat precies zit wordt in deze video uitgelegd.



