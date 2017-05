Turkse zorgverlener Acibadem opent ziekenhuis in Amsterdam

Is een ziekenhuis voor Turkse Nederlanders een gat in de markt?

Turkse Nederlanders laten zich nu vaak in Turkije opereren, dus in dat opzicht is het een gat in de markt. Acibadem is niet de eerste Turkse zorginstelling die het in Nederland probeert, haar voorgangers hadden weinig succes. De Amsterdamse Vatan-kliniek, gespecialiseerd in besnijdenissen, probeerde de activiteiten uit te bouwen naar andere medische behandelingen, maar staakte die poging in 2010. In 2013 probeerde de Turkse Medicana groep het in Zaandam, onder leiding van dezelfde Koray Yürük die nu directeur bij Acibadem is. Viva Medicana pakte het iets anders aan. Het bedrijf was tussenpersoon: patiënten konden in Turkije worden geopereerd, het bedrijf plande dan de afspraken met artsen in Turkije in. Ook Viva Medicana hield het niet lang vol: begin 2016 stopte het in Nederland.