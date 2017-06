Topbestuurders ouderenzorg strijken 68 miljoen op, 'extra wrang' door personeelstekort

In de ouderenzorg is in 2016 ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen voor topbestuurders. Dat is nog geen 0,3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de ActiZ 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg, die de FNV zaterdag heeft vrijgegeven. Dit overzicht is een knipoog naar de Quote500. ActiZ is de werkgeversvereniging voor zorgorganisaties in de langdurige zorg, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg.