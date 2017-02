Super-Stemwijzer die gevolgen van uw stem kan voorspellen

Toelichting

Kiezers nemen onbewust beslissingen op basis van relatief irrelevante factoren zoals het gezicht van een politicus of tijdelijke emoties Tibor Bosse

Democratie is gebaseerd op de aanname dat kiezers in staat zijn een weloverwogen keuze te maken die goed voor henzelf uitpakt.



Ik ben van mening dat mensen zichzelf op dat vlak schromelijk overschatten. Onderzoek laat zien dat mensen onbewust (politieke) beslissingen nemen op basis van relatief irrelevante factoren zoals het gezicht van een politicus of tijdelijke emoties.



Computers zijn over het algemeen veel beter dan mensen in het zonder vooroordelen doorrekenen van complexe toekomstige scenario's. Het is daarom de moeite waard te onderzoeken hoe slimme computers kiezers kunnen ondersteunen bij het bepalen van hun stem. Ik denk daarbij aan een soort Super-Stemwijzer: een intelligent systeem dat op basis van bepaalde beleidskeuzes (met betrekking tot zorg, veiligheid of belastingen) 'voorspelt' hoe de samenleving zich dan zou ontwikkelen.