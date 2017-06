Studie: doodgaan is minder erg dan we denken

Dat hele doodgaan wordt zwaar overschat qua moeilijkheid Verpleeghuisarts Bert Keizer

Verpleeghuisarts Bert Keizer juicht elke studie toe die ons vooroordeel over 'de gruwel van het sterfbed' nuanceert. 'Dat hele doodgaan wordt zwaar overschat qua moeilijkheid. Er is niemand die in wanhoop en met spijt over het voorbije leven op zijn sterfbed ligt. De familie eromheen is bezig met de dood. Maar jijzelf niet. Er is altijd een zekere berusting. De wens je laatste dagen niet te laten verpesten door boosheid over je noodlot. En laten we niet vergeten: je lichaam is dodelijk vermoeid. Je geest ook.'



Alle teksten van zowel de vrijwilligers als de echte zieken en veroordeelden werden geanalyseerd op het voorkomen van positieve en negatieve woorden. 'Een indirecte meetmethode', vindt Van der Heide, maar wel een die steeds vaker wordt gebruikt.