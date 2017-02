Sport kan probleemjongere helpen op rechte pad te blijven

'Dat fingerspitzengefühl is cruciaal. Helaas heeft niet elke coach dat.'

Een goede invloed staat of valt met het klimaat van de sportomgeving, volgens de promovenda. 'Draagt de trainer uit dat je respect voor hem moet tonen, voor elkaar en de scheidsrechter, of niet. Staan ouders langs te lijn agressieve teksten te roepen of niet.'



En misschien nog wel belangrijker: hoe is de coach. Is het een voorbeeldfiguur, weet hij de juiste aansluiting te vinden met de jongeren en geeft de coach of trainer voldoende individuele aandacht? 'Een goede coach vraagt hoe het thuis gaat, naar school of naar vrienden. Dat fingerspitzengefühl is cruciaal en helaas heeft niet elke coach dat.'



Hoogleraar reclassering Peter van der Laan (Vrije Universiteit), die niet bij het onderzoek betrokken is, herkent de bevindingen van Spruit. 'Een van de beginselen die doorslaggevend zijn bij elke vorm van interventie is de manier waarop de begeleider of coach het aanpakt.'