SpaceX lanceert eerste raket na explosie

De satellietenlading ging zaterdag de lucht in voor het bedrijf Iridium Communications dat zijn wereldwijde netwerk van satellieten vervangt. De communicatiesatellieten gingen een uur na de lancering in werking. Begin september ging het echter mis toen de lancering mislukte en niet allen de raket maar ook zijn lading in vlammen opging, waaronder een satelliet van Facebook die internet in Afrika moest bieden. Medewerkers van de commerciële luchtvaartmaatschappij SpaceX zeiden dat ze alle mogelijke oorzaken van het ongeluk op 1 september in kaart hebben gebracht.



De raketten van het bedrijf werden aan de grond gehouden tijdens het onderzoek. Eén van de heliumtanks zou ontploft zijn. Ook in 2015 mislukte ook een lancering van een Falcon9-raket van SpaceX. Het ruimtebedrijf van ondernemer Elon Musk heeft ambitieuze plannen. Volgend jaar wil het astronauten de ruimte in schieten en er zijn plannen voor een reis naar Mars. SpaceX heeft als grote klant NASA voor wie het goederen naar ruimtestation ISS brengt.