Smartphonebrandjes doven met sprinklers in je broekzak

Microscopisch kleine polymeerbuisjes

Het probleem schuilt in lithium-polymeer accu's, de platte accu's die in mobiele telefoons en andere draagbare elektronica worden gebruikt. Deze kunnen veel energie opslaan, maar zijn gevoelig voor brand. Dat komt door de elektrolyt dat erin zit. Deze stof laat positieve lithiumionen makkelijk van de ene elektrode naar de andere bewegen, zodat ze een elektrisch stroompje op gang brengen. Elektrolyt is zeer brandbaar. Als in de accu kortsluiting ontstaat, bijvoorbeeld door een val of een verkeerde laadprocedure, komt in korte tijd veel warmte vrij, en kan het elektrolyt in brand vliegen. Hierdoor kan de accu exploderen.



Niet alleen smartphonemakers hebben er last van, ook vliegtuigfabrikant Boeing moest in 2013 zijn nieuwe Dreamliner maanden aan de grond houden nadat enkele keren spontaan brand was uitgebroken aan boord. In het verleden zijn vermoedelijk zelfs enkele vrachtvliegtuigen neergestort na brand in de lading lithiumaccu's.