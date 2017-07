Slim geluidsontwerp kan politieagenten bijstaan

U hebt er waarschijnlijk geen idee van. Maar het is - platvloers uitgedrukt - een pokke herrie in de gemiddelde politieauto. Via het oortje van zijn portofoon krijgt de agent achter het stuur al gauw 26 boodschappen door in 5 minuten. De agent ernaast ook - en met een beetje pech krijgt hij deels andere boodschappen. Daarnaast klinkt er twee á drie keer per minuut een 'nummerplaatalarm' uit de dataterminal in het dashboard omdat er iemand met een gestolen auto of openstaande boete langsrijdt.