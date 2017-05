Sigaar brengt zoetwater in kaart: in droge tijden uitkomst voor boeren

Ook toepassing in dichtbevolkte delta's zoals in Azië lijkt van evident nut. Van Baaren doet al onderzoek in Maleisië. 'We kijken of we in de kuststrook zoetwater kunnen opslaan in bestaande zoetwaterreservoirs. Desnoods maken we een bassin met damwanden. Bewoners beschikken dan langere tijd over beter water.'



'Heel nuttig om zout en zoet grondwater in kaart te brengen', zegt hoogleraar Hydrologie Huub Savenije van TU Delft, die zelf niet bij het onderzoek betrokken is. 'Maar of je er zoetwatervoorraden mee kunt vergroten in derdewereldlanden weet ik niet. In zanderige gebieden infiltreert regenwater gemakkelijk vanzelf, maar om deze voorraden aan te vullen, zijn wel sloten, buizen en pompen nodig om het regen- en rivierwater op te vangen en te infiltreren. Dat is niet goedkoop.'