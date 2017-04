Sensoren helpen hardloper blessures te voorkomen

Ook voor revaliderende cliënten met loopproblemen biedt de technologie mogelijk uitkomst

Ook voor revaliderende cliënten met loopproblemen biedt de technologie mogelijk uitkomst. Artsen kunnen hun voortgang op afstand in de gaten houden. 'Nu moeten zij naar een lab komen, waar ze in een onnatuurlijke omgeving korte stukjes wandelen. Dit is minder realistisch dan thuis, waar je meer prikkels en obstakels hebt die je bewegingen beïnvloeden. Behandelaars kunnen met die informatie de trainingen verbeteren.'



Als Van Hijum finisht in een persoonlijk record, iets onder 3.26 uur, is hij enthousiast. 'Ik ben heel benieuwd hoe mijn lijf reageerde, want vooral de laatste kilometers waren erg zwaar.' Reenalda legt hem uit dat hij onbewust zijn knieën goed boog, om zijn romp minder te belasten. De politicus zou het systeem graag gebruiken tijdens trainingen. 'Alert worden op mijn techniek lijkt me waardevol. Misschien ren ik er de volgende keer een nog snellere tijd door.'