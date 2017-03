Sciencefiction, maar dan echt: kristallen met eigen timing

Nobelprijswinnaar Frank Wilczek (2004, natuurkunde) was op Twitter afgelopen week nauwelijks te houden over de nieuwe cover van tijdschrift Nature. Tijdkristallen, de eerste waarnemingen van een exotische materievorm, stond er. Op de foto een reeks identieke edelstenen met een steeds iets verspringend digitaal klokje erin. Plus een verwijzing naar twee researchartikelen, een commentaar en een groot nieuwsverhaal over het nieuwste van het nieuwste in de natuurkunde: kristallen waarvan de atomen niet in de ruimte geordend zijn, maar in de tijd.