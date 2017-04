Ruimtesonde Cassini heeft eerste duikvlucht tussen ringen Saturnus goed doorstaan

Op het controlecentrum van de Cassinimissie in de Mojave woestijn in Amerika werd het levensteken met applaus begroet. De duikvlucht is de eerste van een serie van zeker twintig waarbij meetinstrumenten voor het eerst het tussengebied zullen bestuderen.



In september stort Cassini volgens plan in de atmosfeer van Saturnus, na anderhalf decennium rond de planeet het hebben gevlogen. De brandstof van stuurraketten is dan op, en NASA wil voorkomen dat het afgedankte ruimtevaartuig in het manastelsel vande planeet gaat rondzwerven.



De afstand tussen de bovenste wolkenlagen van de planeet en de binnenste ringen is minder dan 3000 kilometer, een haardikte op astronomische schalen. Om te voorkomen dat eventueel gruis in het gebied de instrumenten beschadigt, werd de schatelantenne als schild neergelaten, waardoor geen radioverkeer mogelijk was.



'Cassini is door het gat gevlogen en er in uitstekende staat weer uitgekomen', zei project manager Earl Maize van NASA. Tijdens de passage werden snelheden van 125 duizend kilometer per uur bereikt.

De eerstvolgende duikvlucht door de ringen is gepland voor 2 mei.Vooralsnog zijn van de eerste passage alleen meetgegevens beschikbaar. Mogelijk volgen later ook foto's. Camera's aan boord van Cassini (gelanceerd in 1997 in een samenwerking van NASA en ESA) hebben het Saturnus-systeem jarenlang in beeld gebracht, en leidden tot talloze ontdekkingen.



Op de pool van Saturnus woedt een storm met zeshoekige contouren. Op manen zijn uitbarstingen gezien en is een oceaan onder kilometers ijs ontdekt. De spectaculaire ringen van rots en ijsblokken rond de planeet blijken talloze subtiele structuren en bewegingen te vertonen.