Roken tijdens zwangerschap doodt jaarlijks 60 baby's: klopt dit wel?

De vraag is niet óf er baby's overlijden door roken, maar of dat er minstens zestig per jaar zijn

Allereerst dit: dat roken tijdens de zwangerschap nogal slecht uitpakt voor de aanstaande baby, heeft de wetenschap allang onomstotelijk bewezen. Veel gifstoffen uit sigaretten komen via de placenta bij de baby terecht en beschadigen die direct tijdens de groei. Des te meer sigaretten een zwangere vrouw rookt, hoe lager het geboortegewicht. Ook hebben baby's van rokende moeders vaker aangeboren afwijkingen. En jawel: de kans op babysterfte rondom de geboorte, de zogeheten perinatale sterfte, neemt door het gerook eveneens toe.



De vraag is dus niet óf er baby's overlijden door rokende moeders, maar vooral of dat in Nederland neerkomt op minstens zestig extra overleden baby's per jaar. Voor de onderbouwing van dat cijfer heeft het RIVM gezorgd, zegt Noor Rikkers, vice-voorzitter van Rookvrije Start. De berekening gaat als volgt. Aanstaande moeders die roken, lopen een ruim anderhalf maal grotere kans op een dood kindje rondom de geboorte. Omdat bekend is dat ongeveer 1 op de 12 zwangere vrouwen doorrookt, valt met een standaardformule uit te rekenen hoeveel babysterfte precies is toe te schrijven aan het roken zelf: dat zijn er inderdaad zo'n 60 tot 70.