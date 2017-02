RIVM raadt gooien met ongezonde kleurenpoeder af

Voorzorgsprincipe

Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, zegt het advies van het RIVM toe te juichen. 'Bij de onzekerheid over de stoffen die in de poeders kunnen zitten past het RIVM het voorzorgsprincipe toe. Dat is een terechte stap', aldus van den Berg.



Klaas Rohde, organisator van The Color Run Nederland, herkent zich niet in de bevindingen van het rapport. 'Wij hebben nooit deelnemers gehad die last kregen van hun luchtwegen. Iemand heeft wel eens poeder in de ogen, dat spoelen we dan uit met water. Dat die gezondheidsrisico's zich elders voordoen ligt aan het soort poeder dat wordt gebruikt.'



Voor het RIVM is een gebrek aan kennis over de stoffen reden om het poeder af te raden. Dat is wat onstuimig, vindt Rohde. 'Ze hebben niet met ons gesproken, terwijl wij toch veel praktijkkennis in huis hebben.'