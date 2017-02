RIVM: kleurpoeder bij Color Run kan leiden tot irritatie aan huid, ogen en luchtwegen

Voorzorgsprincipe

Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, zegt het advies van het RIVM toe te juichen. 'Bij de onzekerheid over de stoffen die in de poeders kunnen zitten past het RIVM het voorzorgsprincipe toe. Dat is een terechte stap', aldus van den Berg.



Het RIVM-advies is geschreven op verzoek van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Uit brandproeven was al eerder gebleken dat sommige poeders brandbaar en explosief zijn. In de rapportage van het RIVM wordt dat bevestigd. In 2015 vielen bij een stofexplosie met kleurenpoeders in Taiwan honderden gewonden.