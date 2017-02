Rijksmuseum komt met expositie over slavernijverleden: 'het hoort erbij'

Het Rijksmuseum gaat de duistere kant van het Nederlandse verleden belichten. Goed idee?

Gert Oostindie, hoogleraar koloniale geschiedenis Universiteit Leiden: 'Er is een tijd geweest dat niemand iets over dit onderwerp wilde weten. Nu wordt er juist ontzettend veel aandacht aan besteed en dat is goed. Het is erkenning van een deel van de geschiedenis waar we niet trots op zijn, maar het hoort er wel bij. Daarnaast is het goed om aan nazaten van slaven te tonen dat ze onderdeel van de Nederlandse geschiedenis zijn.'



'Het hele verhaal moet naar voren komen. De erfenissen van de slavernij horen daarbij. Wat voor invloed heeft het op het heden? Je moet daar heel voorzichtig mee zijn, maar het is wel een uitnodiging tot een debat daarover.'



Sylvana Simons, lijsttrekker Artikel 1: 'Ik ben hier ontzettend blij mee. Het is heel goed dat op een prominente plek als het Rijksmuseum een boekje wordt opengedaan. De slavernij is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en het heeft direct verband met hoe wij vandaag de dag samenleven.'



'Ik hoop dat het tot inzicht en bewustwording leidt, dat is denk ik het belangrijkst. De volgende stap is dat het slavernijverleden en het koloniale verleden een prominente plek krijgen in het curriculum van de scholen van onze kinderen.'



'Ik zou het interessant vinden als er niet alleen aandacht is voor de slavernij, maar ook voor wat eraan voorafging. We willen niet alleen weten dat ze verscheept werden, maar ook wie ze waren. Waar kwamen ze vandaan? Het gaat om het dehumaniseren van een grote bevolkingsgroep die al eeuwenlang gedehumaniseerd is.'