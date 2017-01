Revolutie: kopieerapparaat dat reuma scant

Het Reumafonds reageert enthousiast. 'Het zal natuurlijk even duren voordat zo'n nieuw apparaat ingeburgerd raakt in de praktijk. Maar we verwachten dat dit een flinke verbetering zal blijken', zegt hoofd onderzoek en innovatie Ingrid Lether.



Voor de verre toekomst mijmert Lether al over simpele scanapparaten voor thuisgebruik. 'Net zoals een suikerpatiënt zijn bloedwaarden afleest en zijn gedrag, voedsel of medicatie daarop kan aanpassen.'



Voorlopig is het nog niet zo ver: de handenscanner kost meer dan een ton. Een variant die ook de ontstekingen in de voeten scant, ligt nog op de tekentafel, zegt Westgeest. 'Bij veruit de meeste patiënten met reumatoïde artritis geeft het onderzoeken van de handen een prima beeld.'



In Nederland hebben ongeveer honderdduizend patiënten de gewrichtsontstekingsziekte reumatoïde artritis.