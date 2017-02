Rechter bepaalt: patent op 'supergentech' blijft overeind

Er staan mogelijk vele miljarden op het spel: Crispr-Cas9 is een manier om snel en doeltreffend genetische manipulatie uit te voeren en wordt inmiddels wereldwijd door honderden laboratoria gebruikt. Voor Europese wetenschappers die de techniek commercieel willen gebruiken, is de uitspraak slecht nieuws: die krijgen mogelijk te maken met extra kosten en rompslomp.



Crispr-Cas is een techniek om zeer precies dna in levende cellen te herschrijven, en werd als eerste getest in simpele microben door Jennifer Doudna van de Universiteit van Californië en Emanuelle Charpentier van de Zweedse Universiteit van Umeå. Aan de oostkust van de VS maakte Feng Zhang van het Broad Institute de techniek vervolgens toepasbaar voor gebruik in onder meer dierlijke en menselijke cellen. Waarna het Broad Institute via een versnelde procedure patent op de techniek aanvroeg. Omstreden, want volgens de 'westkust' volgt de toepassing op dier en mens vanzelf uit het voorwerk van Doudna en Charpentier.