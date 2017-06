Psychiaters: hulp aan suïcidale kinderen schiet tekort

Voorbeelden

'Onze dochter Emma wil dood. Het lijkt haar enige uitweg uit een psychische hel die ze dag na dag moet doorstaan. Het alternatief is wachten tot ze aan de beurt is bij de enige Klinisch Intensieve Behandelkliniek voor jeugdigen die ons land rijk is (..) Het is onbegrijpelijk. Dat dit mogelijk is in een welvarend land als Nederland. Voor een knie-operatie wacht je hooguit 6 weken.'



Deze post op Facebook vorige week van moeder Claudia Van Dooren-Hovers over haar 16-jarige dochter is inmiddels bijna 60 duizend keer gedeeld. En leidt tot een spoeddebat, woensdag in de Tweede Kamer. Na bemoeienis van de staatssecretaris Van Rijn is een behandelplek voor haar gevonden.



Emma lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis, en is gediagnostiseerd met autisme en ADHD. Het is, volgens haar moeder, 'druk in haar hoofd'. Een behandeling van haar zal langdurig en complex zijn. Zij is zeker niet het enige kind met complexe problemen dat moet wachten op hulp. De meeste ouders trekken niet aan de bel, zegt het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waarin de tien grootste kinder- en jeugdpsychiatrieaanbieders zijn vertegenwoordigd. 'Hierdoor blijven veel onwenselijke situaties onzichtbaar.'



Veel kinderen die lijden aan depressie, angst of autisme staan volgens hen vaak langer dan een half jaar op de wachtlijst. Ter ondersteuning van het verhaal over Emma komen de jeugdpsychiaters met twintig voorbeelden die vergelijkbaar zijn met Emma's verhaal. Hieronder zijn enkele ervan beknopt weergegeven, vanwege de privacy.



- Een 15-jarige jongen met zelfmoordneigingen lag vanwege plaatsgebrek op de afdeling voor volwassenen. De volgende nacht hebben de ouders hem zelf bewaakt.

- Een 11-jarig meisje dreigt zelfmoord te plegen, haar pleegmoeder is aan het eind van haar Latijn. Het duurt weken voor er plek voor haar is.

- Een 13-jarige jongen met ernstige eetproblemen is erg vermagerd en zichtbaar in paniek, waardoor de vrees ontstaat dat hij zichzelf wat aan kan doen. Hij moet twee maanden wachten op de eerste intake.

- Een 17-jarige autistische jongen die onhandelbaar is, zal drie maanden moeten wachten voor een 'regisseur' zijn zaak op zich neemt.

- Voor een 14-jarige ernstig agressieve jongen met hechtingsproblemen is al weken geen plek op een gesloten afdeling te vinden.

- Voor een 13-jarig suïcidaal meisje met anorexia geldt minimaal 12 weken wachttijd voor een plek in de kliniek.