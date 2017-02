Plastic damwand doorstaat eerste stormtest in golfmachine

Pittoreske dijken

Een eenvoudige toepassing is om een kustweg precies op het dak van de kistdam aan te leggen. Dat lijkt bij uitstek geschikt voor de kwetsbare tropische eilandjes waar ruimte en geld schaars zijn. Maar de Australische vinding kan ook in Nederland soelaas bieden, denkt Klein Breteler. Op pittoreske dijken waar bewoners samenkomen tegen een dijkverhoging zoals aan de 33 kilometer lange Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, zijn de plastic kistdammen het onderzoeken waard. Ook in sluiscomplexen worden vaak zware stalen damwanden toegepast. 'Als die zijn verroest, is het een complexe operatie om ze te vervangen.'



'Petje af voor deze vinding', reageert Hettie Klaver, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. 'Wij zijn altijd op zoek naar innovaties die de waterveiligheid beter en goedkoper maken. Maar het is net als met nieuwe medicijnen. Ze moeten allerlei stappen doorlopen voordat we ze veilig in de praktijk kunnen toepassen.'



'We kunnen deze vinding toevoegen in de reeks van nieuwe materialen zoals kunststof sluisdeuren, glazen waterkeringen en allerhande geotextiel', zegt Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft. 'Mooi dat de plastic kistdam de golven van de Deltagoot weerstaat, maar ze moeten wel specificaties over verouderingsverschijnselen bijleveren. Hoe goed is de kistdam nog na tien of twintig jaar?'