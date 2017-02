Pesticiden moet je van groente en fruit wassen: klopt dit wel?

Een bijzondere wending dook ineens op in de KRO/NRCV-documentaire Foute Shit!, over bestrijdingsmiddelen op illegale nederwiet. Om het punt te maken dat wiet roken een gevaarlijke manier is om pesticiden binnen te krijgen, zegt een cannabisonderzoeker voor de camera: 'Pesticiden (...) zijn bedoeld voor appels, aardbeien of kersen. Dan weet je dat je die kunt wassen of behandelen zodat het er niet meer op zit.' Ho even, vroeg een lezer van deze krant: is het dan tóch nodig om groente en fruit te wassen zodat je geen giftige bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt?