Organisaties voor kanker gaan ruziënd over straat om patiëntenwebsite

'Landjepik'

Een patiënt moet meteen weten waar hij aan toe is Peter Huijgens, voorzitter Kankercentrum IKNL

Volgens de federatie is de kans groot dat patiënten straks stuiten op verouderde informatie en de website inhoudelijk afwijkt van de informatie die de NFK op zijn site aanbiedt. Onbestaanbaar voor een patiënt die net de diagnose kanker te horen heeft gehad, zegt Peter Huijgens, hematoloog en voorzitter van Kankercentrum IKNL. 'Voorlichting over kanker is erg ingewikkeld. Een patiënt moet meteen weten waar hij aan toe is, zonder dat hij allerlei websites met elkaar moet vergelijken.'



De problemen rond kanker.nl zijn het gevolg van een al langer slepend conflict met KWF, zeggen IKNL en NFK. Volgens Huijgens probeert de fondsenwerver steeds meer 'op de stoel te gaan zitten van de patiëntenfederatie' en het beleid te bepalen. Hij spreekt van 'landjepik': 'KWF zamelt geld in en deelt dat via experts weer uit aan onderzoek naar kanker. Op de een of andere manier willen ze nu ook de belangenbehartiging van patiënten naar zich toetrekken, maar daar hebben ze de kennis niet voor in huis. En waarom zouden ze dat ook willen? Het gaat nu toch goed zo?'