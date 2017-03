Opwinding in de ruimtevaart: SpaceX klaar voor eerste lancering 'tweedehands' raket

De raket - het gaat om de eerste trap, het grootste onderdeel - werd teruggebracht naar land, opgeknapt en gecheckt, en zal nu zijn tweede vlucht uitvoeren. Dat is uniek. Want alle eerdere raketten die een lading de ruimte in brachten, werden na een vlucht van enkele minuten afgedankt. Ze verbrandden in de atmosfeer of stortten neer in zee.



Dat is zonde. Van de raket en van het geld, vindt SpaceX-oprichter Elon Musk. Want de motoren en de brandstoftanks kosten vele tientallen miljoenen dollars en zouden prima nog een keer gebruikt kunnen worden. De vraag was lange tijd: hoe? SpaceX heeft ruim vijf jaar geëxperimenteerd met technologieën om de raket terug te brengen. Hangend aan een parachute (onhandig, want je weet niet precies waar hij terugkeert), of balancerend op de vuurkolom van de eigen motoren, rechtstandig landend - zoals de raket van Kuifje op de maan neerstreek. Die laatste methode (supersonic retro propulsion ) leek lange tijd onmogelijk, maar bleek in de praktijk de beste oplossing, en is nu al acht keer met succes (vijf keer mislukte de poging) door SpaceX toegepast.