Oplossing voor plasticberg is het nog niet, wel interessant: deze rups eet plastic

Kennelijk is het vermogen plastic te eten een nevenproduct van de gewoonte om bijenwas te eten. Bijenwas is een polymeer (molecuul dat bestaat uit gelijke, aan elkaar gekoppelde delen) en heeft een chemische structuur die lijkt op die van polyethyleen. De rupsen blijken de polyethyleen om te zetten in ethyleenglycol, een kleur- en geurloze vloeistof. Hoe dit proces zich precies voltrekt, is nog niet duidelijk. Bertocchini en haar collega's gaan ervan uit dat een enzym verantwoordelijk is. Welk enzym is nog de vraag. 'De volgende stap is het opsporen, isoleren en op industriële schaal produceren van dit enzym', aldus de onderzoeker.



Of deze ontdekking, gepubliceerd in Current Biology, op korte termijn zal leiden tot oplossing van de plasticvervuiling valt te betwijfelen. 'Deze rups verteert het plastic veel sneller dan die andere rups, maar het blijft een traag proces. Honderd waswormen doen er nog steeds honderd dagen over om een plastic tas van 20 gram weg te werken', zegt microbioloog Cornelia Welte, universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Honderd waswormen doen er nog steeds honderd dagen over om een plastic tas van 20 gram weg te werken Welte