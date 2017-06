Ook smartphonegeluidjes leiden fietsers gevaarlijk af - klopt dit wel?

Met een hersenscan kunnen mensen het onderzoek intuïtiever begrijpen, wat het overtuigender maakt Hoofdonderzoeker Roeland Dietvorst

De gedragstest zelf dan: waren de twintig jongeren in het onderzoek door hun smartphones gevaarlijk afgeleid? Nee, een aantoonbaar verschil was er niet. Bij een reactiesnelheidstest, waarbij de jongeren zo rap mogelijk op een knopje moesten drukken, scoorde de afgeleide groep jongeren zelfs iets sneller. 'Dat betekent dat de taak die ze kregen loeisaai was', zegt aandachtsonderzoeker Stefan van der Stigchel van de Universiteit Utrecht. 'Je zou erbij in slaap vallen. Dan is een geluidje van de smartphone juist iets dat de proefpersonen weer wakker en alerter maakt.'



Waarom dan toch claimen dat hier iets wordt bewezen, inclusief hersenmetingen? 'We zijn gevraagd voor een campagne die tot de verbeelding moet spreken', zegt hoofdonderzoeker Roeland Dietvorst van Alpha.One in een reactie. 'Met een hersenscan kunnen mensen het onderzoek intuïtiever begrijpen, wat het overtuigender maakt', zegt hij.



Overigens worden fietsers wel degelijk afgeleid door hun smartphones, weet Van der Stigchel uit zijn eigen studies. 'Een telefoonsignaaltje an sich hoeft niet per se gevaarlijk te zijn, want er is wel meer afleidend geluid in het verkeer. Maar zodra je vanwege een melding op je schermpje kijkt, hou je je ogen secondenlang van de weg en dat is echt gevaarlijk.'