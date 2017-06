Ongetest Rotterdams 'verjongingsmiddel' is hit, ontdekker wijst op gevaren

Wij zijn ook enthousiast over deze stof, maar we moeten nog veel uitzoeken over de veiligheid De Keizer

Of dat echt zo is en of de Rotterdamse stof er de hand in heeft, is onduidelijk, zegt De Keizer. 'Wetenschappelijk gezien is dit natuurlijk niet te controleren. Misschien is het gewoon een placebo-effect. Hij gebruikt ook meerdere middelen tegelijk.' Het experiment moet Moore enkele tienduizenden euro's hebben gekost.



'Misschien begrijpelijk', maar vooral ook 'levensgevaarlijk', vinden Baar en De Keizer de zelfexperimenten. 'Natuurlijk zijn de bijwerkingen van veroudering erg. Maar wie weet zijn de bijwerkingen van dit middel erger', zegt Baar.



De Keizer wijst erop dat het middel celdood veroorzaakt. Bij senescente cellen weliswaar, maar: 'Stel nou dat het je hersencellen aantast, vernietigt het peptide dan je herinnering? Wij zijn ook enthousiast over deze stof, maar op deze manier is het verkeerd, want we moeten nog veel uitzoeken over de veiligheid.' De Keizer benadrukt dat het zijn 'grote angst' is dat de stof slachtoffers maakt. 'Maar tegenhouden kun je dit niet. Iedereen mag het maken. En mensen kopen het gewoon.'