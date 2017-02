Onderzoekers VU: kunstgraskorrels mogelijk tóch schadelijk voor gezondheid

Maar het RIVM had toch al geconcludeerd dat kunstgraskorrels veilig zijn?

In december bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek uit, na ophef door een eerdere Zembla-uitzending over kankerverwekkende stoffen in kunstgraskorrels. Het RIVM concludeerde dat de gezondheidsrisico's 'praktisch verwaarloosbaar' zijn. De schadelijke stoffen zitten zodanig 'ingesloten' in de rubberkorrels dat ze bijna niet kunnen vrijkomen.



Maar dat klopt niet, volgens de VU-onderzoekers: er komen wel degelijk gevaarlijke stoffen vrij, anders hadden de zebravisjes in hun studie niet zo heftig gereageerd. De Boer: 'Het RIVM-rapport was op zich niet slecht, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat het risico verwaarloosbaar is. Onze studie toont aan: dit is nog geen afgesloten zaak.'