Onderzoeker puberbrein wint Spinozapremie, de 'Nederlandse Nobelprijs'

Normaal is het buffelen en heb ik het gevoel steeds van ijsschots naar ijsschots te moeten springen. Dit is geld waar je eigenlijk niks voor hoeft te doen Eveline Crone

Opvallend is dat zowel Orrit als Van Oudenaarden en Heck veel zelf werken aan nieuwe baanbrekende technieken, waarmee ze vaak ook als eersten onbekende biologische verschijnselen hebben ontdekt.



Een Spinozapremie geeft vooral ongekende vrijheid voor de onderzoekers, die normaal voor financiering talloze aanvragen moeten indienen. 'Normaal is het buffelen en heb ik het gevoel steeds van ijsschots naar ijsschots te moeten springen', zegt Crone in een reactie op de prijs. 'Dit is geld waar je eigenlijk niks voor hoeft te doen.' De premie geeft ook ruimte voor verdieping, waar het normaal vooral draait om nieuwe ideeën.



Dat de vier Spinozapremies in een jaar worden verdeeld over slechts twee universiteiten, gebeurt niet vaak. Leiden is met 21 premies sinds 1995 absoluut Spinozakoploper, gevolgd door Utrecht (14) en de Universiteit van Amsterdam (11). Universiteiten leggen in de regel veel eer in het binnenhalen van Spinozapremies, die ook internationaal worden benadrukt. De meeste winnaars besteden het geld aan extra onderzoekers of de verlenging van bestaande contracten, die anders onzeker zouden zijn.