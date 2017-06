Onderzoek: Werken bij MRI-scanner is riskant, meer kans op ongeluk en heftige menstruaties

Klachten worden te vaak afgedaan met 'we zijn allemaal weleens duizelig hoogleraar Hans Kromhout

Ook bij MRI-technici in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen waar voor het merendeel 3 Tesla-scanners staan, vond het IRAS een verband met duizeligheid. Kromhout vindt dat er te weinig aandacht is voor de arbeidsomstandigheden van MRI-technici. 'Klachten worden te vaak afgedaan met 'we zijn allemaal weleens duizelig.'



De plaatjes leveren dankzij steeds krachtiger magneten een schat van informatie over afwijkingen in weefsels en dragen bij aan beter en sneller ingrijpen in geval van tumoren, verkalking en hartafwijkingen. De wonderbaarlijke beeldvormende werking berust op een statisch magnetisch veld, dat de waterstofatomen in menselijk weefselvocht magnetiseert. Door er vervolgens radiogolven op af te sturen, gaan deze atomen resoneren. Worden de radiosignalen uitgezet, dan zenden de natrillende atomen energie uit, die een computer in uiterst nauwkeurige beelden van het weefsel omzet.



Stralingsdeskundige Eric van Rongen van de Gezondheidsraad, niet bij het onderzoek betrokken, noemt de studies goed opgezet en uitgevoerd. 'Maar het deelnamepercentage van 29 procent is laag. Dat kan tot vertekening leiden als mensen die een (bijna-)ongeluk hebben gehad eerder geneigd zijn deel te nemen aan het onderzoek. Er is bovendien niet gevraagd wie de veroorzakers van het verkeersongeval waren. Als dat anderen dan de MRI-werkers waren, is er geen verband met de magnetische velden.'