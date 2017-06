Onderzoek: Tyrannosaurus rex was geen 'reusachtige horrorpino'

Toch is het volgens Schulp goed mogelijk dat de roofdino sierveren had op plekken waarvan geen huid is gevonden. En niet alleen omdat er in de stamboom van T. rex veel gevederde dino's voorkomen. 'Er zijn krabsporen gevonden van grote vleesetende dino's. Waarschijnlijk het resultaat van baltsgedrag, zoals de kraskuilen die door vogels worden gemaakt om de aandacht van het andere geslacht te trekken. Daarin kunnen veren ook een fantastische rol spelen.'



De huidafdrukken sluiten dan ook niet uit dat Tyrannosaurus rex gekleurde veertjes op bijvoorbeeld zijn voorpoten en nek had zitten, denkt Schulp. Het is zelfs niet onmogelijk dat er ook op de bestudeerde huid iets van veren of pluisjes zaten die vergaan zijn en geen afdruk hebben achtergelaten. 'Maar om helemaal zeker te zijn moeten we een T. rex vinden die plots in zijn geheel werd begraven, bijvoorbeeld door fijnkorrelige modder.'