Onderzoek naar microplastics etende vissen blijkt frauduleus

Dit verandert volgens hem niets aan de risico's van microplastics

Deze affaire is schadelijk voor de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke wereld, reageert marien bioloog Jan Andries van Franeker, verbonden aan Wageningen Marine Research. Maar zij verandert volgens hem niets aan de risico's van microplastics voor vissen en de rest van de voedselketen.



Van Franeker: 'Bikkelhard bewijs dat deze plastics schadelijk zijn voor dieren of de hele voedselketen is bijna onmogelijk te leveren. Maar onze kennis over de hoeveelheid plastic in zee, hun slechte afbreekbaarheid, hun inhoud aan schadelijke stoffen, de zekerheid dat ze soms worden gegeten, en een lange reeks experimenten in het laboratorium geven voldoende aanleiding om plastic in zee als een reëel risico te beschouwen. Dat blijft zo, ook als dit experiment geheel of deels uit de duim is gezogen.'