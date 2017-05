Obscure uitgever van wetenschapsbladen trekt stekker uit 'vakblad' ASSHOLE

Rubenstein begon het blad om te laten zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om in de lage-inkomenslanden een vakblad van twijfelachtig allooi op te richten. De wetenschapper van de Columbia University in New York doopte zijn vakblad 'Adaptation, Sexual Selection and Harmony of the Oceans and Living Earth'. Een geleerd klinkende titel, die pas bij afkorting zijn dubbele bodem prijsgeeft.



Maar nu heeft de uitgever de grap kennelijk door, vermoedt Rubenstein. 'Wegens onvoorziene redenen kan de website van het blad niet worden gered en zal permanent gesloten zijn', aldus een mailtje in krom Engels dat Rubenstein ontving. 'We verontschuldigen ons voor het ongemak.' De website van de uitgever - met daarop nog vijf andere spookvakbladen - was bij het schrijven van dit stuk in zijn geheel offline.

