Nog geen oplossing voor blinden en slechtzienden die willen stemmen

Alternatieven

Met een loep ben je lang aan het zoeken als je stemt op een partij die verder op de kieslijst staat Ton van Weerdenburg van de Oogvereniging

Volgens Van Weerdenburg zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar zelfstandig stemmen voor visueel gehandicapten. Zo is geëxperimenteerd met een stemprinter, waarbij de kieslijst wordt voorgelezen of uitvergroot en het ingevulde stembiljet uit de printer komt. Dat kan daarna de stembus in en gewoon met de handmatige telling mee.



Een andere optie is een mal met gaatjes of braille die je over het stembiljet heen legt. Als je thuis uit je hoofd leert op welke plek de persoon van jouw voorkeur staat, kun je aan de gaatjes voelen waar je het bolletje moet inkleuren. Een soortgelijk systeem wordt in Duitsland al jaren gebruikt.



Het brede stembiljet van dit jaar maakt het er vooral voor slechtziende ouderen die nog zelfstandig proberen te stemmen niet makkelijker op. 'Met een loep ben je lang aan het zoeken als je stemt op een partij die verder op de kieslijst staat', aldus van Weerdenburg. Zo'n breed biljet is ook lastig als er wel een mal gebruikt zou worden. Je bent snel kwijt waar je je op het biljet bevindt.