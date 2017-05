Nieuwe techniek kan huidskleur achterhalen bij dna-onderzoek na misdrijf

Nu al kan justitie bij lastige zaken uit het dna opmaken wat het geslacht en de waarschijnlijke geografische herkomst is, en welke oogkleur iemand vermoedelijk heeft. Haarkleur mag vanaf deze zomer ook. De ene kleur 'lukt' overigens beter dan de andere: zo zijn rood en zwart haar duidelijker in het dna te herkennen dan blond en bruin. Absolute zekerheid bieden de tests nooit, alleen al omdat een verdachte het haar kan verven.



Vooral in combinatie kunnen de tests elkaar versterken, zegt Rintjema, die Kaysers onderzoek 'van zeer groot belang' vindt. 'Wil je iets zeggen over iemands oogkleur op basis van alleen dna, dan moet je oppassen. Als je daarnaast weet wat de waarschijnlijke haarkleur is en uit welke regio iemands vader of moeder komt, kan het een het ander versterken en heb je een robuuster verhaal.'



De voorspellende kracht van de dna-test voor een licht getinte huid is overigens 'nog niet heel denderend', zegt hoogleraar populatiegenetica Peter de Knijff van het LUMC en het Nederlands Forensisch Instituut, die zelf niet meeschreef aan de nieuwe analyse. 'Het is beter dan gokken. Maar niet heel veel beter.' Huidskleur is berucht lastig af te lezen uit het dna, omdat de menselijke huid vele tinten kan aannemen, die ook nog eens op verschillende biologische manieren tot stand komen.