Nieuwe methode om leververvetting te bestrijden: 'verjong' de weefsels

'Eerste effectieve behandeling'

Een internationaal onderzoeksteam - onder wie Vermeij - ontrafelde de waarschijnlijke oorzaak: de vetophoping lijkt te worden veroorzaakt door de senescente cellen. 'Hun verbranding is gaan haperen. En daardoor hopen ze meer vet op', zegt Vermeij, na proeven waarbij men muizen onder meer op streng dieet zette of juist overvoedde.



Als kers op de taart brak het team wat van de senescente cellen weg, schrijft het team in Nature Communications, met onder andere het leukemiemedicijn dasatinib en het anti-ontstekingsmiddel quercetine, bekende stoffen in het anti-verouderingswereldje. 'Dit is voor het eerst dat we een effectieve behandeling hebben tegen leververvetting', zegt onderzoeksleider Diana Jurk van de Universiteit van Newcastle in een verklaring. 'En we hopen deze interventies in de nabije toekomst te kunnen testen bij de mens.'