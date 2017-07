Nieuwe kernfusiereactor worstelt met een uitlaat

Italiaanse idee om nieuwe reactor meteen als testfaciliteit in te richten komt te snel

In de huidige experimentele reactoren en de in Zuid-Frankrijk verrijzende ITER beschermt wolfram de divertor. Maar daar duren de de blootstellingen hooguit minuten. In DEMO, de eerste reactor die rond 2050 stroom uit kernfusie moet opwekken, is de blootstelling permanent. 'We weten niet goed genoeg of de huidige divertors dat aankunnen', zegt Donné.



EuroFusion wil de komende vijf jaar dat probleem beter bestuderen, en tot die tijd geen keuze maken. Het Italiaanse idee om een nieuwe geavanceerde reactor, kosten 500 miljoen euro, met Europees geld meteen als testfaciliteit in te richten, komt te snel. De druk op de Italiaanse overheid en banken is tegelijk groot, zeggen betrokkenen deze week in Nature. Italiaanse kabel- en robotfabrikanten zien veel werk in een nieuwe fusiefaciliteit.