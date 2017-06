Nieuwe bruin zonder zon-crème mogelijk nieuw wapen tegen huidkanker

Het is nog niet zeker welk pigment de huid precies aanmaakt, melanine of ook pheomelanine

Ook Nico Smit, bioanalyticus aan het Leids Universitair Medisch Centrum, vindt het sterk dat de stof op menselijke huid is getest, al plaatst hij wel een kanttekening. Volgens Smit werd de huid weliswaar zichtbaar bruiner, maar hebben de onderzoekers geen metingen gedaan. Daardoor is niet zeker of de huid enkel melanine produceerde of ook pheomelanine, een pigment dat onder meer een rode haarkleur veroorzaakt en minder bescherming biedt tegen uv-straling.



Nijsten benadrukt hoe belangrijk het is dat de nieuwe stof direct op de huid aan te brengen is. Op dit moment is het hormoon alfa-MSH, dat ook pigmentproductie stimuleert, verkrijgbaar in de vorm van supplementen en spuitjes, vertelt hij. Dit hormoon heeft echter veel bijwerkingen, waaronder een verhoogd libido en een verhoogde kans op melanomen, een vorm van huidkanker. Door een stof plaatselijk aan te brengen, kun je veel beter doseren, waardoor er minder bijwerkingen ontstaan. '60 procent van de huidkanker zit in het gezicht. Je kunt eventueel dus zeggen: ik smeer alleen mijn gezicht in met deze stof.'



Zonnebanken zullen door deze ontdekking dan ook niet failliet gaan, vermoedt Nijsten. Hij verwacht dat dit middel met mate en via een doktersvoorschrift gebruikt gaat worden. Eerst is er echter nog minstens vijf tot tien jaar aan onderzoek nodig naar mogelijke risico's, denken zowel Nijsten als Smit. Dan pas zouden we deze stof in een apotheek of drogist kunnen tegenkomen.