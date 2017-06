Nieuw onderzoek toont aan: vrouwtjeseland leert jagers te vermijden

Het is bekend dat dieren die van nature behoedzaam zijn een grotere kans hebben om oud te worden. De vraag is of ze ook kunnen leren buiten bereik van jagers te blijven. Of ze in staat zijn iets op te steken van de fouten van ongelukkige soortgenoten. Om die vraag te beantwoorden, onderzochten biologen in Canada of elanden tijdens hun leven hun gedrag aanpassen om jagers te ontlopen. Dat blijkt inderdaad het geval.



Naarmate ze ouder worden gaan vrouwtjeselanden meer risicomijdend gedrag vertonen. Ze verplaatsen zich minder vaak, zodat er minder kans is dat ze een jager tegenkomen. Ze blijven langer op dichtbebost en steil terrein dat moeilijk toegankelijk is voor de mens. Ze houden zich vooral goed schuil in de buurt van wegen. Die gedragsverandering leidt ertoe dat vrouwtjes die een jaar of 10 zijn geworden daarna vrijwel niet meer ten prooi vallen aan jagers.