Nieuw licht op slim navigatiesysteem van vlieg

Veel dieren beschikken over een inwendig 'kompas' dat ervoor zorgt dat ze hun weg vinden, ook als zichtbare herkenningspunten ontbreken. Bij fruitvliegen is al eerder aangetoond dat een bepaalde cluster van hersencellen verantwoordelijk is voor de navigatie. Ze fungeren als een soort kompasnaald, al is die niet per se gericht op het magnetische noorden. Uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature, blijkt dat ook een tweede groep neuronen betrokken is bij het richtinggevoel van deze kleine beestjes.



De eerste groep neuronen (zogenoemde E-PG's) geeft met een signaal de richting weer waarin de vlieg zich beweegt ten opzichte van objecten in de omgeving. De tweede groep neuronen (P-EN's) zorgt ervoor dat de 'kompasnaald' wordt aangepast aan de bewegingen van het beestje. Beide groepjes hersencellen zijn met elkaar verweven. Als de vlieg naar rechts beweegt, geven de neuronen een signaal af naar links en andersom.