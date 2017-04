Niet werk of studie, maar huwelijk dwingt kinderen van migranten huis uit

Tom Kleinepier Wie? Socioloog Tom Kleinepier.

Wat is z'n specialiteit? Demografie, kansen op de arbeidsmarkt en in onderwijs.

Originele titel publicatie? Leaving Home of Migrant and Dutch Young Adults: Parent-Child and Peer Relations.

Vrij vertaald? Migranten verlaten het huis veel vaker voor het huwelijk dan autochtonen.

Neem Turkse vrouwen. Studie of werk is maar voor een procent of 10 reden om het ouderlijk huis te verlaten, bij ruim de helft is dat het huwelijk. Ter vergelijking: van de autochtone jongeren verlaat 45 procent het huis voor werk of studie en maar zo'n 10 procent om samen te wonen of te trouwen, rapporteren de onderzoekers deze maand in het vakblad Journal of Comparative Family Studies.



Belangrijk, vindt Kleinepier. 'Als het gaat om integratie, ligt alle nadruk van beleidsmakers op hoe allochtonen het doen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Hier zie je een groep die zich al direct vrijwel helemaal terugtrekt van de arbeidsmarkt. Als je al begint met een kind krijgen, wordt het steeds moeilijker om op latere leeftijd je achterstand nog in te lopen.'