Niet ons complexe denkwerk, maar fruit deed ons brein groeien

Geen wonder, want ga maar eens fruit eten, betogen drie jonge, onbekende New Yorkse antropologen vandaag in Nature Ecology & Evolution. Niet alleen moeten fruiteters vruchten herkennen en kunnen vinden; ze moeten ook snappen hoe je ze eetbaar maakt, door bijvoorbeeld zaden of harde schillen te verwijderen. Bovendien leveren vruchten de energie die nodig is om een groot brein draaiende te houden, aldus universitair hoofddocenten Scott Williams en James Higham van de universiteit van New York en hun studente Alexandra DeCasien.



De fruittheorie komt als een soort bomexplosie: veel wetenschappers waren het er net over eens dat we onze grote hersenen danken aan het complexe denkwerk dat komt kijken bij het leven in een groep. De Britse antropoloog Robin Dunbar, grondlegger van die 'socialebreintheorie', ontsteekt dan ook in woede als hij hoort van de fruittheorie. 'Rotzooi', 'irrelevant', 'naïef', 'nonsens', gaat hij per ommegaande tekeer in een e-mail. In Leiden reageert archeoloog Kathy MacDonald genuanceerder: 'Dit zijn interessante, overtuigende cijfers. Ik ga een eind met ze mee.'