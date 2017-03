Nederlandse telescoop gaat mysterie helpen oplossen

MeerLICHT, zoals de telescoop is genoemd, staat nu nog in een van de koepels op het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar half mei zal het instrument in gebruik worden genomen op een sterrenwacht in Zuid-Afrika. 'De kisten voor het transport staan al klaar', zegt projectmanager Steven Bloemen.



Het raadsel waar MeerLICHT zijn tanden in gaat zetten is de herkomst van korte, krachtige flitsen van radiostraling uit het heelal.