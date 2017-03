Nederlandse staat aangeklaagd door Belgisch bedrijf om subsidie voor NIP-test

Met een 'Niet-Invasieve Prenatale Test' (NIPT) kunnen vrouwen hun vrucht via bloedonderzoek laten controleren op de syndromen van Down, Patau of Edwards. De in 2011 in de VS geïntroduceerde NIPT geldt als betrouwbaarder dan de huidige combinatietest, die aan de hand van bloedonderzoek, de leeftijd van de moeder en de dikte van de nekplooi van de baby de kans op afwijkingen berekent.



Tot nu toe konden vrouwen in Nederland alleen een NIPT laten doen als er een verhoogde kans op een van de syndromen uit de combinatietest kwam. In België werd de test al wel afgenomen, reden waarom de laatste jaren duizenden Nederlandse vrouwen afreisden naar Antwerpen of Brussel. NIPT's grote voordeel is dat de test geen miskraam kan veroorzaken, in tegenstelling tot invasieve testen als de vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Alleen bij een ongunstige NIPT-uitslag is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie alsnog nodig om zekerheid te krijgen.