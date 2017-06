Nederlandse sloten blijken veel beter in afbreken meststoffen dan gedacht

Bijzonder efficiënt

Maar in Nederland kunnen de algen nog niet eens de helft van het fosfaat uit het oppervlaktewater gebruiken, ontdekte Van der Grift. Het water bevat hier veel ijzer, dat met fosfaat reageert en vervolgens neerslaat op de waterbodem. Door de kunstmatige inrichting van het Nederlandse watersysteem met zijn polders en stuwen, stroomt het water traag waardoor de ijzerfosfaat-verbinding daarna niet snel meer omhoog wervelt.



Dat fosfaat met ijzer reageert, was al bekend, vertelt Van der Grift. 'IJzer wordt om die reden ook gebruikt bij de waterzuivering.' Dat het in het oppervlaktewater neerslaat als een ijzerfosfaat-mineraal is echter een nieuwe ontdekking, en juist dat maakt de reactie bijzonder efficiënt. Het gaat snel, en er worden grote hoeveelheden fosfaat opgenomen - met name in sloten en vaarten.



Oene Oenema, hoogleraar duurzaam bodemgebruik bij de Universiteit Wageningen, die zelf niet aan de studie meewerkte, spreekt van een origineel en goed uitgevoerd onderzoek dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Hoe sterk het effect is verschilt per plek, legt Oenema uit. 'Het ijzer komt vanuit het grondwater in het oppervlaktewater terecht, en dat gebeurt niet overal in dezelfde mate.'